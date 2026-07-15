In Olanda, il commissario tecnico della nazionale è stato sostituito per la quarta volta in meno di cinque anni. La decisione è stata comunicata dopo una serie di risultati negativi nelle ultime partite ufficiali. Il nuovo allenatore, già annunciato, ha firmato un contratto di due anni. La federazione ha confermato che la scelta mira a cambiare rotta e migliorare le prestazioni della squadra.

Nessun’altra federazione calcistica ricicla in continuazione i propri commissari tecnici come fa, da ormai più di trent’anni, l’Olanda. È una realtà a cui siamo abituati: quando si parla di un avvicendamento in panchina i nomi sembrano uscire da un novero prestabilito. Ognuno di loro sembra allora costretto a ripetersi, ad andare via bruscamente, accumulando fallimenti e delusioni per poi ritornare dopo pochi anni più vecchio e più intransigente, irrigidito dal tempo. È successo a tre leggende come Louis van Gaal (2000-01 2012-14 2021-22), Dick Advocaat (1992-94 2002-04 2017) e Guus Hiddink (1995-98 2014-15). Più recentemente questo ciclo ineluttabile è toccato anche a Ronald Koeman, in carica dal 2018 al 2020 e poi dal 2023 al 2026. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - In Olanda si parla di morte del Calcio Totale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Olanda, Koeman si dimette per stare accanto alla moglie malata: "Ci sono cose più importanti del calcio"Ronald Koeman si è dimesso dall’incarico di allenatore della nazionale olandese dopo l’eliminazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali per mano del...

Argomenti più discussi: In Olanda si parla di morte del Calcio Totale; Campioni: le più belle partite della nostra vita; Il calcio totale: Gigi Radice, l’Ajax e Cruijff. Il ricordo di Torostoria; Tragedia in Olanda, trovato morto l'arbitro Dieperink: era stato escluso dai Mondiali.

In Olanda l'eliminazione dai Mondiali è diventata, come sempre, un pretesto per un dibattito sull'identità nazionale. Koeman avrebbe rinnegato il Calcio Totale, ma è il tipo di critiche che in Olanda si sente da anni. x.com