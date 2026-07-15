Immissioni in ruolo docenti 2026 dopo il primo turno di nomine sono previsti ulteriori scorrimenti

Dopo il primo turno di nomine, sono previsti ulteriori scorrimenti nelle immissioni in ruolo dei docenti per il 2026. Durante un question time trasmesso il 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con una docente esperta come ospite, sono stati discussi i dettagli delle procedure di assunzione e delle supplenze per l’anno scolastico 2026-27.

Nel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato fatto il punto sulle procedure di assunzione e sulle supplenze per l’anno scolastico 202627. Al centro dell’incontro, i 46.642 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, la pubblicazione degli Avvisi e l’avvio delle domande per le supplenze, previsto dalle ore 14:00 del 16 luglio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026/27: Fase 1 scelta della provincia. Errori da evitare

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