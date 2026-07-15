Immissioni in ruolo da GPS sostegno si applicano le riserve? Come funzionano

Le riserve sui posti trovano applicazione anche nelle assunzioni dal primo livello delle GPS sostegno. A confermarlo è stata una rappresentante dell’ANIEF durante una trasmissione online dedicata alle procedure di nomina. La normativa prevede che le riserve siano valide anche per le immissioni in ruolo effettuate attraverso questa procedura. La questione è stata chiarita in risposta a un quesito specifico sulle modalità di nomina e assegnazione dei posti.

Le riserve dei posti trovano applicazione anche nelle assunzioni finalizzate al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno. A chiarirlo è stata Chiara Cozzetto, della segreteria nazionale ANIEF, nel corso di Question Time su Orizzonte Scuola TV, rispondendo a un quesito sulle procedure di nomina. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina

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