La nuova stagione della pallavolo di alto livello è iniziata ufficialmente ieri. La Sir Susa Scai Perugia ha aperto gli incontri a Bologna, segnando l'inizio del calendario ufficiale delle partite.

PERUGIA – Ha preso il via ufficialmente ieri la nuova stagione sportiva della pallavolo di alto livello, la Sir Susa Scai Perugia e le squadre di superlega maschile si trovano in raduno al tradizionale appuntamento del Volley Mercato, alle porte di Bologna tutti i club sono riuniti per aggiornamenti sui principali ambiti dell’attività societaria: dalla segreteria al marketing, dalla comunicazione agli aspetti organizzativi e gestionali. Ieri si è tenuto un incontro dedicato agli uffici stampa delle squadre, previsto anche un approfondimento rivolto ai dirigenti sul tema del safeguarding nello sport, con un focus sugli adempimenti previsti, casi concreti ed esempi pratici di applicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il tradizionale appuntamento del volleymercato apre la stagione. Sir Perugia a Bologna tra incontri e calendari

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