il suo metodo vale solo per i nemici

Un report ha rivelato intercettazioni e atti coperti da segreto, ottenuti attraverso fonti con passamontagna. La scoperta ha portato alla luce una violazione del segreto, evidenziando che il metodo utilizzato funziona solo contro i nemici. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa, con commenti che sottolineano come la strategia non sia efficace al di fuori di certi contesti. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle intercettazioni.

«Questa è bellissima. Report che rivela atti e intercettazioni coperti da segreto tramite fonti col passamontagna, ora scopre la violazione del segreto». É Stefano Esposito, torinese, ex senatore del Partito democratico. Che ieri apprende con un certo stupore che Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, intende denunciare le fughe di notizie sull’attentato ai suoi danni. Lei il metodo Report lo conosce bene. «Eh sì, io ci sono passato e so esattamente cosa vuol dire. Sono uno dei tanti politici o figure pubbliche a carico dei quali è stato fatto un processo ed è stata emessa la condanna attraverso il randello televisivo di Report». Ma Ranucci dice che agli interessati veniva dato diritto di dire la loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Il suo metodo vale solo per i nemiciQuesta è bellissima. Report che rivela atti e intercettazioni coperti da segreto tramite fonti col passamontagna, ora scopre la violazione del segreto. É Stefano Esposito, torinese, ex senatore del ... ilgiornale.it