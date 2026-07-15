Il ritiro a Norcia Tomei può subito testare Acampora

Nel ritiro bianconero di Norcia il tecnico Francesco Tomei e il suo staff avranno subito modo per testare l’ultimo arrivato Gennaro Acampora, soprattutto in considerazione del fatto che prima di rivedere all’opera Samuele Damiani ci sarà da attendere 2-3 settimane. Il faro del centrocampo dell’ Ascoli infatti, come evidenziato nelle ultime ore dal direttore sportivo Matteo Patti, porterà avanti una terapia conservativa alla caviglia. Se da un lato è emerso il numero di elementi esclusi dalla lista dei convocati, dall’altro invece diventa utile analizzare i numerosi giovani che saranno valutati con attenzione dal timoniere del Picchio in queste due settimane di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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