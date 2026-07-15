Il programma di Pietrangelo Buttafuoco su Radio 1 Rai è a rischio cancellazione. I palinsesti saranno completati e presentati a settembre e quelle che girano sono solo documenti informali. Ma nella prima bozza sul tavolo del direttore Nicola Rao non c’è Lupus in fabula, la trasmissione di Buttafuoco, che ogni mattina dalle 6,50 alle 7 unisce attualità e cronaca alla letteratura, prendendo spunto ogni giorni da un romanzo, un saggio, una poesia che possano dare una chiave di lettura. Secondo il Corriere.it la comunicazione della mancata conferma del programma sarebbe già stata resa nota a Buttafuoco con la motivazione che quella fascia oraria sarà “destinata ad altro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il programma di Buttafuoco sparisce dai palinsesti di Radio1: rischio cancellazione per i 10 minuti alle 7 del mattino

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