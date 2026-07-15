Il prezzo del PUN dell’energia elettrica al 15 luglio 2026 si aggira a 0,1659 euro al kWh. Nella giornata precedente, il valore più basso è stato di 0,1424 euro alle 3 del mattino, mentre il massimo di 0,1983 euro è stato raggiunto alle 21.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 15 Luglio 2026 si attesta a 0,1659 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, il prezzo minimo registrato è stato di 0,1424 €kWh (alle ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,1983 €kWh (alle ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina, in particolare tra le 2 e le 4, mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 19 e le 22, con un picco serale che ha superato i 0,19 €kWh. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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