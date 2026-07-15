Il jazz incanta con Flavio Boltro Il trombettista sbarca in riviera
Stasera alle 21.30, sul lungomare viale Carducci di Cesenatico, si svolge un concerto di jazz con il trombettista Flavio Boltro. L’evento si tiene in una location all’aperto e vede la partecipazione di uno dei musicisti più noti nel panorama jazz italiano. L’ingresso è libero e l’appuntamento è rivolto a un pubblico di appassionati e curiosi. La performance si inserisce in una serie di eventi musicali previsti nella zona durante il periodo estivo.
In riviera sbarca uno dei più amati trombettisti della scena jazz italiana. Questa sera, alle 21.30, sul lungomare viale Carducci di Cesenatico, al ristorante pizzeria Marino si esibirà un quintetto d’eccezione, formato da Flavio Boltro alla tromba, Chicco Capiozzo alla batteria, Alessandro Scala al sax, Alfonso Santimone al piano e Stefano Dalla Porta al contrabbasso. Ad accompagnare la musica, un menù di mare studiato per seguire il ritmo della serata, per uno degli eventi clou della rassegna Marino Jazz Dinner. Flavio Boltro fa parte della scena jazzistica mondiale da molti anni, ha collaborato con tanti big, ha inciso due dischi per la Blue Note e pubblicato un Cd con Danilo Rea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Scatta il Drinkin’ Jazz Festival: sul palco il Flavio Boltro 4tet
Jazz italiano a Manchester: il Conservatorio di Benevento incantaUn ensemble del Conservatorio di Benevento ha portato il jazz italiano a Manchester, esibendosi con reinterpretazioni di brani classici degli anni...
Argomenti più discussi: Il jazz incanta con Flavio Boltro. Il trombettista sbarca in riviera; Quanta arte alla Corte dei Caetani: la rassegna nel Giardino di Ninfa e al Castello.
Il jazz incanta con Flavio Boltro. Il trombettista sbarca in rivieraIn riviera sbarca uno dei più amati trombettisti della scena jazz italiana. Questa sera, alle 21.30, sul lungomare viale Carducci di Cesenatico, al ristorante pizzeria Marino si esibirà un quintetto d ... ilrestodelcarlino.it
Il Tuscia in jazz for sla saluta Viterbo con Flavio Boltro Hammond trioDopo un mese di riflessione e l’emozionante prestigio di un'udienza privata con Papa Francesco, il Tuscia in Jazz for SLA riaccende i motori della solidarietà e della grande musica.ùù Questo ... ilmessaggero.it