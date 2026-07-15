Il jazz incanta con Flavio Boltro Il trombettista sbarca in riviera

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21.30, sul lungomare viale Carducci di Cesenatico, si svolge un concerto di jazz con il trombettista Flavio Boltro. L’evento si tiene in una location all’aperto e vede la partecipazione di uno dei musicisti più noti nel panorama jazz italiano. L’ingresso è libero e l’appuntamento è rivolto a un pubblico di appassionati e curiosi. La performance si inserisce in una serie di eventi musicali previsti nella zona durante il periodo estivo.

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In riviera sbarca uno dei più amati trombettisti della scena jazz italiana. Questa sera, alle 21.30, sul lungomare viale Carducci di Cesenatico, al ristorante pizzeria Marino si esibirà un quintetto d’eccezione, formato da Flavio Boltro alla tromba, Chicco Capiozzo alla batteria, Alessandro Scala al sax, Alfonso Santimone al piano e Stefano Dalla Porta al contrabbasso. Ad accompagnare la musica, un menù di mare studiato per seguire il ritmo della serata, per uno degli eventi clou della rassegna Marino Jazz Dinner. Flavio Boltro fa parte della scena jazzistica mondiale da molti anni, ha collaborato con tanti big, ha inciso due dischi per la Blue Note e pubblicato un Cd con Danilo Rea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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