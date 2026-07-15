il jazz incanta con flavio boltro il trombettista sbarca in riviera

Notizia in breve

Stasera alle 21.30, sul lungomare viale Carducci di Cesenatico, si svolge un concerto di jazz con il trombettista Flavio Boltro. L’evento si tiene in una location all’aperto e vede la partecipazione di uno dei musicisti più noti nel panorama jazz italiano. L’ingresso è libero e l’appuntamento è rivolto a un pubblico di appassionati e curiosi. La performance si inserisce in una serie di eventi musicali previsti nella zona durante il periodo estivo.