il grande armonicista che non legge la musica

C’è chi la musica la studia sui libri e chi, invece, se la trova tra le mani dopo una vita di lavoro, proprio come un oggetto artigianale. Una bella occasione per scoprirlo si presenterà domenica 19 luglio alle 21 al Parco Rufus Thomas di Porretta, quando andrà in scena lo spettacolo ‘ Un’armonica sotto le stelle ’ di Giovanni Mattioli. Il musicista, pensionato residente da sempre a Borgo Capanne, è un virtuoso che però non sa leggere il pentagramma e che si affida unicamente al proprio orecchio musicale. La sua specialità sono le colonne sonore e i classici anni ’60 e ’70, capaci di emozionare chi ascolta al primo accordo. "Da bambino – racconta Mattioli – mi hanno regalato la prima armonica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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