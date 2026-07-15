Il cappello di Jennifer Lopez oscura mezza tribuna reale e scoppia la polemica social | ecco perché ne parlano tutti

Durante la finale maschile di Wimbledon 2026, Jennifer Lopez ha indossato un cappello che ha attirato l’attenzione, oscurando una parte significativa della tribuna reale. La scelta dell’accessorio ha scatenato numerose reazioni sui social media, con molti utenti che hanno commentato la sua apparizione. La presenza della cantante e attrice ha suscitato discussioni online, diventando il tema principale tra commentatori e appassionati di moda e sport.

Jennifer Lopez non passa mai inosservata. E quando si tratta di moda, la popstar sa bene come trasformare ogni apparizione in un evento. Domenica scorsa, durante la finale maschile di Wimbledon 2026, la cantante e attrice ha attirato su di sé un’ondata di attenzione che ha quasi oscurato il match stesso. Il motivo? Un cappello di paglia dalle dimensioni spropositate che ha fatto discutere tifosi, appassionati di tennis e osservatori del protocollo britannico. Seduta nella prestigiosa Royal Box, l’area riservata agli ospiti d’onore del torneo più antico e formale del tennis mondiale, Lopez ha sfoggiato un look total Ralph Lauren: un elegante abito avvolgente color crema, vintage della collezione primaveraestate 2009, abbinato a sandali con tacco in vimini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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