Il caldo dà alla testa e rovina le coppie | più irritabili insonni e pronti a litigare Amore non sei tu | è l’afa

Notizia in breve

Le alte temperature estive stanno influenzando anche il comportamento delle persone, con un aumento di irritabilità, insonnia e conflitti. La terza ondata di calore in Italia sta causando cambiamenti nell’umore e nelle relazioni quotidiane, sia a livello personale che lavorativo. Le temperature elevate non colpiscono solo il fisico, ma sembrano anche incidere sui rapporti interpersonali, portando a tensioni e discussioni più frequenti.