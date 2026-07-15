Il caldo dà alla testa e rovina le coppie | più irritabili insonni e pronti a litigare Amore non sei tu | è l’afa

Da secoloditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le alte temperature estive stanno influenzando anche il comportamento delle persone, con un aumento di irritabilità, insonnia e conflitti. La terza ondata di calore in Italia sta causando cambiamenti nell’umore e nelle relazioni quotidiane, sia a livello personale che lavorativo. Le temperature elevate non colpiscono solo il fisico, ma sembrano anche incidere sui rapporti interpersonali, portando a tensioni e discussioni più frequenti.

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Nell’Italia stretta dalla terza ondata di calore estiva, le temperature estreme non stanno mettendo alla prova soltanto il fisico. A risentirne sono anche l’umore, il sonno e i rapporti quotidian i, dalla vita di coppia agli uffici. A lanciare l’allarme è la Società italiana di medicina ambientale, secondo cui il caldo prolungato può favorire stress, ansia, irritabilità e tensioni interpersonali, soprattutto tra le persone più vulnerabili. La scena è comune: una commissione da sbrigare, il marciapiede rovente, una parola pronunciata con il tono sbagliato. Una giornalista del Guardian qualche giorno fa raccontava di una passeggiata al mercato trasformata in un litigio con il marito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il caldo dà alla testa e rovina le coppie: più irritabili, insonni e pronti a litigare. “Amore, non sei tu: è l’afa”
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