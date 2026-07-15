I rider stanno protestando con uno sciopero, bloccando le consegne su Glovo e Deliveroo. La protesta riguarda la mancanza di tutele e le condizioni di lavoro precarie, soprattutto durante le ondate di caldo. Molti di loro sono costretti a lavorare nelle ore più calde, affrontando temperature estreme. Di conseguenza, i tempi di consegna si allungano e i clienti devono aspettare di più per ricevere i loro ordini.

Se oggi ordinaste qualcosa su Glovo o Deliveroo, potreste aspettare a lungo prima che arrivino i vostri piatti: è infatti in corso uno sciopero dei rider per protestare contro la precarietà e la mancanza di tutele, in particolare in questi giorni di ondate di caldo. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Nidil Cgil, che tutela i lavoratori atipici, a Firenze, Milano e Bologna, mentre il 16 luglio toccherà a Torino, Biella e Novara. Il 16 luglio a Roma è previsto anche un incontro tra i sindacati e il ministero del lavoro. In molte città italiane i rider sono costretti a fermarsi dalle 12.30 alle 16 nei giorni con il bollino rosso, visto... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I rider costretti a lavorare nelle ore più calde dei giorni più caldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nessuna tutela per rider esposti al caldo anche nelle ore più a rischio. Lo denuncia Nidil Cgil

Notizie e thread social correlati

Stress termico, in Sicilia stop ai lavori nelle ore più calde: inclusi anche i riderIn Sicilia, è stato disposto un divieto di lavoro tra le 12:30 e le 16 nelle aree a maggior rischio di stress termico.

Schifani firma l'ordinanza: stop ai lavori nelle ore più calde, tutela anche per i riderIl presidente della regione ha firmato un’ordinanza che vieta il lavoro tra le 12,30 e le 16 nelle aree a maggior rischio di esposizione al sole in...

Temi più discussi: Domani sciopero e pedalata di protesta dei rider Glovo e Deliveroo: Costretti a lavorare sotto il sole, ora basta – ASCOLTA; I rider scioperano: Non fateci scegliere tra morire di caldo o di fame; Milano dice stop ai rider in bici in pausa pranzo col caldo estremo, ma i lavoratori sono costretti a scegliere tra salute e reddito, pagando di tasca propria il costo della sicurezza; Rider a Milano e caldo estremo: serve sostegno al reddito.

Domani i rider sciopereranno. Sono costretti a lavorare con un caldo record senza tutele. Abbiamo presentato un emendamento al dl Infrastrutture per correggere una scelta del governo crudele. La maggioranza lo approvi e metta fine a questa ingiustizia. Sia x.com

Parlami dei tuoi mondi homebrew. reddit

Rider in sciopero a Milano e Firenze, stop alle consegne mercoledì 15 luglio: orario e motivazioni della protestaLavoratori e sindacati chiedono ammortizzatori sociali contro il blocco forzato delle attività per il caldo. Il Pd in pressing sul governo: Cosa aspetta a intervenire? L'articolo Rider in sciopero a ... msn.com

I rider scioperano: Non fateci scegliere tra morire di caldo o di fameMercoledì i rider di Milano incroceranno le braccia e saliranno in sella alle biciclette per un corteo che partirà alle 18 e si concluderà in Largo Cairo ... milanotoday.it