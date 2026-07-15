I droni di Kiev mandano in crisi il petrolio russo | Putin alle prese con la carenza di carburante

Droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio russa, causando fumo nero e denso. Questa azione ha contribuito a una crisi nel settore energetico russo, con carenze di carburante in alcune aree. La guerra tra le due nazioni si intensifica, segnando una nuova fase del conflitto.

Il fumo si alza nero e denso sull'ennesima raffineria di petrolio russa colpita da un drone ucraino. La guerra tra Mosca e Kiev è entrata in una nuova fase. Nel mirino degli uomini di Volodymyr Zelensky adesso ci sono le infrastrutture energetiche del Cremlino. La strategia sembra funzionare, come confermano gli ultimi raid andati a segno, senza che le difese di Vladimir Putin siano riuscite a respingere la minaccia, e ancor più la curiosa carenza di carburante che sta scontando uno dei maggiori produttori mondiali di “oro nero” e gas. Con decine e decine di attacchi sferrati dall'inizio della primavera l'Ucraina ha ripetutamente colpito i complessi petrolchimici della Russia, mettendo fuori servizio oltre un quarto della sua capacità di raffinazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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