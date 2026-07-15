HPC7 di Eni si distingue come uno dei supercomputer più ecologici al mondo. Altri sistemi di alta potenza includono modelli sviluppati da istituti di ricerca e aziende tecnologiche, usati per simulazioni scientifiche, intelligenza artificiale e analisi industriali. La crescita della capacità di calcolo accelera lo sviluppo di nuove tecnologie, ma spesso si accompagna a criticità legate alla sostenibilità ambientale dei sistemi.

L’aumento della potenza di calcolo sta trasformando la ricerca scientifica, l’intelligenza artificiale e l’industria. Un fenomeno che negli ultimi anni è stato spesso accompagnato (quello della potenza di calcolo) dalla poca sostenibilità dei sistemi attuali. All’efficienza di calcolo, c’è un altro parametro che oggi pesa quasi quanto le prestazioni e cioè il consumo energetico. Un supercomputer di ultima generazione può assorbire decine di megawatt di potenza, l’equivalente del fabbisogno elettrico di una città di medie dimensioni. Per questo motivo, accanto alla classifica dei 500 sistemi più potenti al mondo (TOP500), esiste anche la Green500, che valuta quali siano i supercomputer più efficienti dal punto di vista energetico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - HPC7 di Eni è tra i supercomputer più green al mondo: quali sono gli altri e come vengono usati

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