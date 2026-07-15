Hinge lancia Opinioni su di te | gli amici sono l’asso nella manica per fare match
Hinge ha introdotto la funzione “Opinioni su di te”, che permette agli amici di condividere feedback sui profili degli utenti. La novità mira a facilitare incontri più autentici e offrire un nuovo metodo per creare connessioni significative. Le app di dating sono ora utilizzate da persone di diverse età e percorsi, diventando uno spazio per conoscere nuovi contatti, espandere la rete sociale e sviluppare relazioni più consapevoli.
Il dating non è più un tabù riservato a chi è giovane o “in cerca”. Per persone di età e percorsi diversi, le app sono diventate uno spazio in cui conoscere qualcuno, ampliare la propria rete e provare a costruire legami più intenzionali. Se ne parla apertamente tra amici, in ufficio, persino sui social, e il tema del match perfetto è diventato materia di conversazione quotidiana tanto quanto una serie tv o l’ultimo ristorante di tendenza. Non è un caso che la novità arrivi proprio ora, alle porte dell’estate, il periodo dell’anno in cui le app di dating registrano tradizionalmente il picco di utilizzo: più tempo libero, più occasioni sociali, più voglia di mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Panorama.it
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