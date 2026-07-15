Hinge ha introdotto la funzione “Opinioni su di te”, che permette agli amici di condividere feedback sui profili degli utenti. La novità mira a facilitare incontri più autentici e offrire un nuovo metodo per creare connessioni significative. Le app di dating sono ora utilizzate da persone di diverse età e percorsi, diventando uno spazio per conoscere nuovi contatti, espandere la rete sociale e sviluppare relazioni più consapevoli.

Il dating non è più un tabù riservato a chi è giovane o “in cerca”. Per persone di età e percorsi diversi, le app sono diventate uno spazio in cui conoscere qualcuno, ampliare la propria rete e provare a costruire legami più intenzionali. Se ne parla apertamente tra amici, in ufficio, persino sui social, e il tema del match perfetto è diventato materia di conversazione quotidiana tanto quanto una serie tv o l’ultimo ristorante di tendenza. Non è un caso che la novità arrivi proprio ora, alle porte dell’estate, il periodo dell’anno in cui le app di dating registrano tradizionalmente il picco di utilizzo: più tempo libero, più occasioni sociali, più voglia di mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Hinge lancia “Opinioni su di te”: gli amici sono l’asso nella manica per fare match

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