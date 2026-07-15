GUIDA TV 15 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Stasera sono previste diverse trasmissioni sulle principali reti televisive italiane, tra cui Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La guida tv fornisce un elenco dettagliato degli orari e dei programmi in onda, senza specificare i contenuti o i titoli. La programmazione comprende varie fasce orarie, offrendo una panoramica delle opzioni disponibili per gli spettatori.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:00 23:00 Inghilterra-Argentina Notti Mondiali Calcio Talk Show Rai2 21:20 23:20 Un Oggi alla Volta Gli Anni Belli Film Film Rai3 21:15 23:15 Un Giorno in Pretura Tg3 Linea Notte Estate Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:00 L’Amore è Eterno Finché Dura Commedia Sexy Film Film Canale 5 21:50 00:00 Ricomincio da Me Tg5 Film Notiziario Italia 1 21:30 23:45 Billy Elliot Ballare per un Sogno Film Film La7 21:15 23:30 Un Giorno Come Tanti Le Regole del Caos Film Film Tv8 21:40... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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