granata operazione fiducia giovannini verso il ritorno

Paolo Giovannini, ex direttore generale del Pisa dal 2012 al 2022, si è incontrato questa mattina a Palazzo Stefanelli con il sindaco e il responsabile dell’area tecnica di Sportheca. La riunione è avvenuta per discutere un possibile ritorno nel settore sportivo. La notizia di un suo possibile coinvolgimento nel Pontedera si è fatta strada dopo l’incontro. Non sono stati forniti dettagli sull’accordo o sui tempi.

La voce che Paolo Giovannini (nella foto) potrebbe rientrare nel Pontedera è diventata notizia vera. Stamani l’ex direttore generale granata (dal 2012 al 2022) si incontra a Palazzo Stefanelli con il sindaco Matteo Franconi e con Beto Rappa, responsabile dell’area tecnica di Sportheca per cercare di stringere un accordo. Che dovrà arrivare, altrimenti non avrebbe avuto senso chiamarlo. Probabilmente, alla luce di tutte queste incertezze che gravitano attorno alla società a soli quattro giorni dall’inizio del ritiro si è pensato a lui come alla persona che può ridare fiducia all’ambiente per la costruzione di una squadra che possa almeno disputare un dignitoso campionato di Serie D, non fatta da giovani inesperti della categoria, presi qua e là. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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