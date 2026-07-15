Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® arrivano sul litorale romano | shopping glamour a Santa Marinella e Ostia

Il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi® si svolgerà sabato 18 nel litorale romano, con bancarelle di prodotti di qualità che tornano a animare Santa Marinella e Ostia. La manifestazione, molto frequentata in passato, prevede l’allestimento di stand con articoli vari, offrendo un’opportunità di shopping glamour durante l’estate. La presenza delle bancarelle è prevista in specifiche zone lungo il lungomare delle due località, attirando visitatori interessati a prodotti selezionati.

A grande richiesta, le storiche e amatissime bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano a colorare l’estate romana. Sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, l’originale ed unico Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® farà tappa a Santa Marinella e Ostia per un weekend all’insegna dello shopping esclusivo, del glamour e della convenienza. L’intero litorale romano si prepara così a vivere un’esperienza unica, trasformandosi in una vera e propria “boutique a cielo aperto”. I visitatori troveranno un autentico spettacolo itinerante fatto di banchi selezionati, eccellenze 100% Made in Italy e il meglio dell’artigianato contemporaneo, capace di far rivivere le magiche e storiche atmosfere della Versilia. 🔗 Leggi su Funweek.it

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r/Fantasy Recensione di Martedì - Recensisci qui ciò che hai apprezzato! - 07 Luglio 2026 reddit

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