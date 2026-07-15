Giuseppe Brindisi la notizia arrivata ora da Mediaset | cosa succede

Mercoledì 15 luglio 2026, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4 non sarà trasmesso come di consueto. La decisione è stata comunicata da Mediaset e deriva dalla concomitanza con la seconda semifinale dei Mondiali di calcio 2026. La trasmissione subirà uno spostamento di programmazione, in attesa di nuove date. La semifinale si svolgerà nello stesso giorno e richiede la copertura dedicata sui canali sportivi.

Programmi Tv, Zona Bianca cambia programmazione su Rete 4. Mercoledì 15 luglio 2026 il talk condotto da Giuseppe Brindisi non andrà in onda nella sua abituale collocazione, a causa della concomitanza con la seconda semifinale dei Mondiali di calcio 2026. Mediaset ha scelto di rinviare l’appuntamento per evitare il confronto diretto con uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. La decisione interviene in una fase in cui le reti stanno aggiornando i palinsesti estivi in base ai grandi appuntamenti in diretta e alle previsioni di ascolto. La prima semifinale, trasmessa su Rai 1 nella serata di martedì 14 luglio, ha superato gli 8 milioni di spettatori, confermando l’attenzione del pubblico per la fase conclusiva del torneo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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