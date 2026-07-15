Giornata europea per le vittime del clima | in Europa 441mila morti 38mila solo in Italia

In Europa si registrano 441mila decessi attribuibili a eventi meteorologici estremi, con circa 38mila in Italia. A livello globale, più di 4,5 miliardi di persone sono esposte a rischi legati ai cambiamenti climatici, di cui 1,5 miliardi in condizioni di alta vulnerabilità. In Europa, 250 milioni di persone sono a rischio, con 35 milioni in aree ad alto pericolo. L’Italia figura tra i paesi più colpiti da questi fenomeni estremi.

Gli eventi meteorologici estremi in costante aumento mettono a rischio la vita di ben 4,5 miliardi di persone a livello globale (di cui 1,5 in situazioni di alta vulnerabilità) e di 250 milioni di persone in Europa (di cui 35 ad alto rischio) con l’ Italia tra i paesi più colpiti. In occasione della Giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, che si celebra il 15 luglio, fanno riflettere i nuovi dati svelati da un recente report di World Bank Group. In cima alla classifica dei 10 pericoli climatici sempre più frequenti in Europa, stilata dall’ European Environment Agency, ci sono ondate di calore, alluvioni, siccità, seguite da piogge torrenziali, incendi, scarsità idrica, frane, tempeste, cicloni e valanghe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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