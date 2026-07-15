Massimo Giletti presenterà uno spettacolo in due atti sul delitto di Garlasco durante un evento dal vivo di Cronache Italiane al Castello di Santa Severa. Sul palco saranno presenti anche gli avvocati coinvolti nel caso. L’appuntamento si terrà nella località vicino a Roma e vedrà la narrazione del processo e delle vicende giudiziarie legate al delitto.

Uno spettacolo in due atti. Questo il format scelto da Massimo Giletti per portare in scena il delitto di Garlasco. L’occasione sarà il nuovo appuntamento dal vivo di Cronache Italiane, che sarà ospitato presso il Castello di Santa Severa a Santa Marinella (Roma). Lo show andrà in onda lunedì 20 luglio alle 21. All’evento parteciperanno tanti ospiti, dagli avvocati di Andrea Sempio ai consulenti Marina Baldi e Armando Palmegiani, ma saranno presenti anche giornalisti come Carmelo Abbate e Gianluca Zanella. Il delitto di Garlasco in scena al Castello di Santa Severa I due atti dello spettacolo di Massimo Giletti L'omicidio di Chiara Poggi Il delitto di Garlasco in scena al Castello di Santa Severa Come anticipato, lunedì 20 luglio alle ore 21 Massimo Giletti porterà sul palco la ricostruzione del delitto di Garlasco in due atti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Giletti porta il delitto di Garlasco nel Castello di Santa Severa, sul palco anche gli avvocati di Sempio

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