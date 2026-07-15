Massimiliano Allegri ha iniziato il suo incarico come allenatore del Napoli durante una cerimonia al teatro San Carlo. Ha dichiarato che l’obiettivo è vincere, sottolineando che serviranno determinazione e audacia. La presentazione ha segnato l’avvio ufficiale del suo ruolo, in concomitanza con il centenario del club. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle prossime sfide sportive o alle strategie future.

Massimiliano Allegri ha aperto ufficialmente il suo ciclo sulla panchina del Napoli con una presentazione che ha segnato l’inizio della stagione del Centenario. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport, racconta un allenatore apparso emozionato, sincero e determinato, capace di alternare ironia e riflessioni personali nel suo debutto davanti ai tifosi azzurri. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport evidenzia come Allegri abbia affrontato con serenità anche il peso del proprio passato, sia da ex allenatore della Juventus sia da ex calciatore del Napoli nella difficile stagione della retrocessione del 1997-98. Nel corso... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri conquista il San Carlo: ‘Qui per vincere. Serviranno cazzimma e follia’”

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