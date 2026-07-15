gabriella maria casella presidente del tribunale di napoli

Gabriella Maria Casella è stata eletta presidente del Tribunale di Napoli dal Consiglio superiore della Magistratura con 18 voti favorevoli. La nomina è stata annunciata questa mattina dopo il voto del plenum. Casella assumerà la guida dell’ufficio giudiziario partenopeo, sostituendo il precedente presidente. La sua nomina è stata decisa all’unanimità dai membri del Csm presenti in seduta.

Gabriella Maria Casella sarà il nuovo presidente del Tribunale di Napoli. Questa mattina è stato votato dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura che, con 18 voti a favore, ha indicato Casella alla guida dell' ufficio giudiziario partenopeo. Sette preferenze sono andate in favore di Giuseppe Ciampa, due gli astenuti. Casertana di nascita, dal luglio 2017 presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Gabriella Maria Casella coordina la Sezione per le Misure di prevenzione ed è in magistratura dal 1986. È stata pretore, sostituta procuratrice, giudice penale nonché presidente del Collegio per le Misure di... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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