gabriella maria casella presidente del tribunale di napoli

Gabriella Maria Casella è stata eletta presidente del Tribunale di Napoli con 18 voti favorevoli dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura. La nomina è stata annunciata questa mattina, dopo il voto che ha confermato la sua candidatura.

Gabriella Maria Casella sarà il nuovo presidente del Tribunale di Napoli. Questa mattina è stato votato dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura che, con 18 voti a favore, ha indicato Casella alla guida dell' ufficio giudiziario partenopeo. Sette preferenze sono andate in favore di Giuseppe Ciampa, due gli astenuti. Casertana di nascita, dal luglio 2017 presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Gabriella Maria Casella coordina la Sezione per le Misure di prevenzione ed è in magistratura dal 1986. È stata pretore, sostituta procuratrice, giudice penale nonché presidente del Collegio per le Misure di... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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