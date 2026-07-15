L’Arena di Verona sarà teatro del Future Hits Live di Radio Zeta il 2 settembre, con un cast di artisti ancora da annunciare. La sera prima, il 1° settembre, l’Arena ospiterà il Power Hits Estate di RTL 102.5, che ha già registrato il tutto esaurito. La data del 2 settembre rappresenta il ritorno dell’evento radiofonico, con nuovi artisti che si esibiranno davanti al pubblico.

Il 1° settembre l’Arena di Verona è già Sold out per il Power Hits Estate di RTL 102.5, ma il giorno dopo, mercoledì 2 settembre torna il Future Hits Live di Radio Zeta con un nuovo cast spettacolare. Le prevendite sono già aperte! Altri grandi artisti si aggiungono al cast: ANGELINA MANGO, J-AX, BRESH, SAYF, BABY K, SETTEMBRE, LEO GASSMANN, PRIMA STANZA A DESTRA. Per la sua 5ª edizione il Future Hits Live porterà sul palco un cast straordinario di artisti. I primi nomi annunciati per la line-up del 2026 sono: ANGELINA MANGO, ANNA, ARTIE 5IVE, BABY K, BRESH, CLARA, DITONELLAPIAGA, FACCIANUVOLA, FRED DE PALMA, G.MINEIRO, GAIA, J-AX, LDA & AKA 7EVEN, LEO GASSMANN, LORENZO SALVETTI, SAYF, MERK & KREMONT, MR. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Future Hits Live di Radio Zeta: nuovi artisti nel cast dell’Arena di Verona

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Temi più discussi: Radio Zeta Future Hits Live 2026, tutti gli artisti attesi all’Arena di Verona; Radio Future hits live di Radio Zeta: a Verona arriva anche Tedua; Radio Zeta Future Hits Live 26 anche Artie 5ive, G.Mineiro, Mr.Rain e lo special guest Tedua nel cast; Tedua: Vi aspetto all'Arena di Verona il 2 settembre.

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