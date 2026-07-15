FOTO Dal convento al BCT | Elena Sofia Ricci si racconta tra passato e presente nella serata di chiusura del festival

Da anteprima24.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elena Sofia Ricci ha partecipato alla serata di chiusura del Festival del Cinema e della Televisione a Benevento, dopo aver ricevuto un premio all’Italian GlobalSeries Festival di Riccione. L’attrice è salita sul palco al termine dell’evento, portando con sé un racconto tra passato e presente. Prima dell’arrivo a Benevento, si era mostrata in pubblico tra il convento e il BCT, condividendo momenti della sua carriera.

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Tempo di lettura: 3 minuti di Valentina Scognamiglio – Appena premiata dall’ Italian GlobalSeries Festival di Riccione, Elena Sofia Ricci arriva a Benevento per chiudere con grande stile il Festival del Cinema e della Televisione della nostra città. Con il suo charme e la sua forte presenza scenica, ha deliziato il pubblico di piazza Roma raccontandoci della sua carriera, degli ultimi personaggi interpretati e di pezzi della sua vita, lanciando nuovamente un input per far ritornare la prima serata al suo orario d’origine dato che ormai è slittata praticamente al posto della seconda serata. Seguita con affetto dal pubblico, soprattutto quello... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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