Il 15 luglio 2026, su Canale 5, nel pomeriggio, verranno trasmesse nuove puntate di quattro serie turche. La programmazione inizia alle 14.10 e termina alle 18.45, coprendo un totale di circa quattro ore e 35 minuti. Durante questa fascia oraria, gli spettatori potranno seguire le puntate di Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia e altre produzioni. La programmazione si svolge senza interruzioni pubblicitarie o altri eventi.

Mercoledì 15 luglio 2026 il pomeriggio di Canale 5 sarà all'insegna della serialità turca, dalle 14.10 alle 18.45 gli spettatori potranno vedere nuove puntate di ben 4 dizi. Si partirà con Forbidden Fruit, si proseguirà con Be My Sunshine, per poi lasciare spazio a Far Away e infine a Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Halit ha sospeso il potere di firma di Kerim che pensava di poter concludere un affare con Mert, il quale ha convinto Zehra ha investire con lui spingendo Asuman a non raccontare nulla a Yildiz. A Be My Sunshine Harizan alla fine ha deciso di rimanere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 15 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FORBIDDEN FRUIT: Kaya SCOPRE TUTTO e fa in modo che Sahika VENGA LICENZIATA e ARRESTATA! Anticipo

Notizie e thread social correlati

Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 2 luglioIl pomeriggio del 2 luglio 2026 su Canale 5 sarà dedicato alle serie turche, con Forbidden Fruit che andrà in onda alle 14.

Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 3 luglioVenerdì 3 luglio 2026, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 sarà dedicato alle serie turche.

Temi più discussi: Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 13 luglio; Far away, anticipazioni puntata 14 luglio: la verità su Boran; Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni dell'8 luglio; Forbidden Fruit 4, le trame settimana dal 20 al 24 luglio.

NOVITA’ Alya vuole il divorzio da cihan, la reazione di lui sorprende #faraway #forbiddenfruit x.com

Le trame delle serie tv turche del pomeriggio di Canale 5, compresa Be My SunshineTutte le trame delle quattro serie turche del pomeriggio di Canale 5, le anticipazioni di oggi 13 luglio di Forbidden Fruit, Far Away, Be my sunshine e Tutto per la mia famiglia ... gazzetta.it

Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 29 giugnoLe anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia di lunedì 29 giugno ecco tutte le trame delle serie turche di Canale 5 ... gazzetta.it