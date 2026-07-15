Forbidden fruit 4 replica puntata 15 luglio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 15 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Kerim viene a sapere da Halit che la revoca della potestà firmataria è solo temporanea. Yildiz, viene convocata con urgenza da Ender, Caner ed Emir. Ender e Caner, dopo aver fatto la stessa cosa a Emir, ingannano Yildiz, facendole credere che Sahika la sta facendo seguire, per raccogliere le prove della sua storia con Kerim. Yildiz, su tutte le furie, vuole vendicarsi di Sahika, ma Ender la invita alla riflessione, proponendole un piano migliore. Così Yildiz invita Sahika alla cerimonia dell’henné. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 46 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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