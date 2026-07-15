FocalPoint e STMicroelectronics hanno firmato un accordo commerciale per migliorare l’affidabilità del sistema di navigazione satellitare (GNSS) nelle applicazioni automobilistiche. L’intesa prevede l’integrazione del software S-GNSS® Auto di FocalPoint con l’hardware Teseo di STMicroelectronics. Questa collaborazione mira a offrire soluzioni più precise e affidabili per i sistemi di navigazione nei veicoli. L’accordo riguarda specificamente il settore automotive e si concentra sulla combinazione delle rispettive tecnologie.

- L'accordo commerciale combina il collaudato software S-GNSS® Auto di FocalPoint con l'hardware Teseo di STMicroelectronics per migliorare l'affidabilità del posizionamento in ambienti GNSS difficili CAMBRIDGE, Inghilterra, 14 luglio 2026 PRNewswire -- FocalPoint, azienda con sede nel Regno Unito leader nel settore del software GNSS (Global Navigation Satellite System) per il settore automobilistico, i dispositivi indossabili e gli smartphone, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo commerciale con STMicroelectronics. L'accordo segna un passo importante verso la fornitura di un posizionamento dei veicoli altamente affidabile in ambienti GNSS difficili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FocalPoint e STMicroelectronics siglano un accordo commerciale per garantire una maggiore affidabilità del GNSS nelle applicazioni automobilistiche

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