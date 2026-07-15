L’uscita dello svincolo Empoli Est sulla Fipili verso Pisa è stata chiusa a causa di un tamponamento tra un camion e un mezzo della spazzatura. Uno dei conducenti, di 51 anni, è rimasto incastrato nel mezzo e è stato estratto dai vigili del fuoco. È stato trasportato in ospedale con codice giallo per contusioni agli arti inferiori. Non sono stati segnalati altri feriti o danni significativi.

A seguito dello scontro uno dei conducenti, 51 anni, è rimasto bloccato nel mezzo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Empoli per contusioni agli arti inferiori. Si registrano 2 km di code e rallentamenti tra tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Pisa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fipili, incidente: chiuso svincolo Empoli Est verso Pisa. Per tamponamento fra camion e mezzo della spazzatura

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