Una donna anziana ha subito una truffa da circa 10.000 euro dopo aver ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri. L'interlocutore ha segnalato presunti movimenti sospetti sul conto corrente, inducendo la vittima a effettuare un bonifico di circa 9.900 euro su un Iban presentato come sicuro. Successivamente, la donna ha denunciato l'accaduto alle autorità.

Una telefonata da parte di un finto Maresciallo dei Carabinieri di Ancona Brecce Bianche che lancia l’allarme su finti movimenti sospetti nel conto corrente, inducendo la vittima nel panico per convincerla a eseguire un bonifico istantaneo da novemila e 900 euro su un Iban spacciato per sicuro. Così lo scorso 19 maggio è stata truffata una pensionata osimana di 72 anni, un raggiro sventato dai Carabinieri della Stazione di Osimo e del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno individuato e denunciato il presunto autore. L’anziana, dopo aver assecondato le richieste del finto militare spinta dalla paura di perdere i propri risparmi, si è resa conto del raggiro e si è rivolta alla caserma di Osimo per sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finto carabiniere, anziana truffata per 10mila euro: ragazzo denunciato

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Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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