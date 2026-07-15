Fine vita la Francia dice sì al diritto all’aiuto a morire

La Francia ha approvato una legge che riconosce il diritto all’aiuto al suicidio per le persone in fine vita. Il presidente ha dichiarato che si tratta di un impegno preso nel 2022 su una questione delicata. La normativa prevede cinque condizioni da rispettare e consente ai medici di opporsi per obiezione di coscienza. I rappresentanti della Chiesa hanno espresso il loro dissenso sulla decisione.

Macron: “Mantenuto un impegno preso nel 2022 su una questione intima e grave”. Cinque le condizioni da rispettare. Possibile l’obiezione di coscienza. Il no dei vescovi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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