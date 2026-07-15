Il Cnr ha avviato un audit interno in seguito alle critiche rivolte al presidente e all’attività degli ingegneri coinvolti nel progetto di un macchinario per il fine vita, usato da un'associazione. Sono stati chiesti chiarimenti al capo dipartimento e a un collaboratore sulle ore di lavoro dedicate e sulle componenti impiegate nel dispositivo. L’indagine si concentra sulle modalità di sviluppo e sull’impiego delle risorse tecniche e umane nel progetto.

Dopo gli attacchi dell’opposizione al presidente Lenzi, avviato un audit interno nel quale si chiedono informazioni al capo dipartimento Campana e a un suo collaboratore sulle ore di lavoro impiegate e sulle componenti utilizzate. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Fine vita, inchiesta del Cnr sugli ingegneri che hanno messo a punto il macchinario usato da Libera

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