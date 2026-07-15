Fastidio è pronto per l’Assunta | Il ferro va battuto quando è caldo

Diego Minucci, noto come Fastidio, ha dichiarato di aver pensato quotidianamente al suo debutto nel Palio, in particolare al secondo Casato dove si è conclusa la gara. Ha commentato che l’esperienza ha lasciato un sapore amaro. La corsa si è svolta recentemente e Minucci ha espresso il suo disappunto per come è terminata, sottolineando che il ferro va battuto quando è caldo.

di Laura Valdesi SIENA Diego Minucci, detto Fastidio, quanto hai ripensato in questi giorni al Palio del debutto? "Tutti i giorni". In particolare a cosa? A quel secondo Casato dove è terminata la Carriera? "Ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Sono convinto che se avessi girato pulito e mi fossi tolto lo scosso della Giraffa sarebbe stato un Palio diverso. Ma con i sé e con i ma il Palio non si fa". Non ti sei fatto nulla, cadendo, a differenza di quello che era stato detto all’inizio. "Non sapevo neppure della notizia, sono andato nella stalla e poi a cena nel Drago. La Contrada era consapevole che avevamo fatto il massimo. Poi sono rientrato a casa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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