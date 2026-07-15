Farmaci ai detenuti revocata la protesta degli infermieri
Gli infermieri della casa circondariale avevano annunciato una protesta per la mancanza di farmaci ai detenuti. L’Ausl e la direzione del carcere hanno deciso di accogliere la richiesta di Fials, adottando misure concrete per ridurre i rischi a cui sono esposti gli operatori sanitari. La protesta è stata quindi revocata dopo questa decisione.
"Finalmente l’Ausl e la direzione della casa circondariale hanno accolto la richiesta di Fials di porre in atto misure concrete per ridurre l’esposizione a gravi rischi gli infermieri che lavorano all’interno del carcere cittadino ". A farlo sapere è il sindacato dei sanitari, il quale si era schierato dalla parte di "una manciata di professionisti della sanità sottoposti da troppo tempo a grave stress da lavoro correlato, costretti ad operare in un microcosmo in cui convivono con tante difficoltà due realtà distinte, quello sanitario e quello penitenziario afflitto da croniche criticità". Condizioni, così la Fials, "insostenibili che sempre più spesso degenerano in atti di violenza, in rivolte di gruppo, distruzione di beni pubblici, comprese le attrezzature sanitarie o di supporto all’attività sanitaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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