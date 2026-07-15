farmaci ai detenuti revocata la protesta degli infermieri

Notizia in breve

Gli infermieri della casa circondariale avevano annunciato una protesta per la mancanza di farmaci ai detenuti. L’Ausl e la direzione del carcere hanno deciso di accogliere la richiesta di Fials, adottando misure concrete per ridurre i rischi a cui sono esposti gli operatori sanitari. La protesta è stata quindi revocata dopo questa decisione.