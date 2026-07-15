Con temperature oltre i 40 gradi, le gambe possono soffrire a causa del caldo intenso. L’angiologo consiglia di evitare lunghi periodi in piedi e di mantenere le gambe sollevate. È importante idratarsi frequentemente e indossare abiti leggeri e comodi. Si raccomanda di ridurre l’attività fisica intensa e di preferire ambienti freschi. Questi accorgimenti aiutano a prevenire problemi circolatori e a ridurre il rischio di gonfiore e crampi.

Terza ondata di caldo torrido in Italia, attesi picchi di oltre 40 gradi. Non è la migliore condizione meteo per la salute delle gambe e del sistema circolatorio. Il caldo dilata le vene e il sangue ristagna nelle gambe, che si gonfiano e si percepiscono più pesanti, una situazione che peggiora se si sta per troppo tempo seduti o in piedi. “L’edema e il senso di pesantezza sono sintomi abbastanza comuni e non particolarmente preoccupanti, ma comunque da non sottovalutare perché dietro ci possono essere patologie più importanti, per cui in caso di gonfiore e disagio è sempre indicata una visita dal medico di base”, raccomanda il professor... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fa troppo caldo? I consigli dell'angiologo per alleggerire le gambe ed evitare rischi circolatori

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