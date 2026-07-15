Mercedes ha ottenuto la pole position come motorista, superando Ferrari. La scuderia italiana rischia anche il primato nelle vittorie, anche se storicamente reagisce alle sfide. Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, si è notato un cambiamento nei risultati, che potrebbe influenzare le prossime gare. Questo dettaglio, poco visibile, ha implicazioni importanti per il campionato, e sarà da seguire nel prossimo appuntamento in Belgio.

C’è un dato passato sottotraccia in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, che tuttavia merita di essere ripreso e approfondito in vista dell’imminente Gran Premio del Belgio. Se si ragiona nella logica del motorista, la Mercedes ha superato la Ferrari per numero di pole position. Difatti, la Casa tedesca si è issata a quota 257, sorpassando il Cavallino Rampante, “fermo” a 256. I teutonici d’altronde mettono assieme tutte le pole del proprio team, attivo negli anni ’50 e poi dominante dal 2014 al 2021, nonché sostanzialmente un trentennio agonistico di una squadra blasonata e vincente qual è McLaren. Aggiungiamoci gli exploit della Brawn GP e qualche occasionale botto di Williams o Force India e il gioco è fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Mercedes strappa a Ferrari il primato di pole come motorista. A rischio anche quello delle vittorie, ma il Cavallino Rampante storicamente reagisce

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La Ferrari ha appena scoperto la REGOLA SEGRETA della FIA che DISTRUGGERÀ il vantaggio Mercedes!

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