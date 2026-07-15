F1 la corsa agli aggiornamenti e la scommessa Ferrari | così il Mondiale si deciderà in fabbrica

Le squadre di Formula 1 stanno lavorando intensamente sugli aggiornamenti tecnici, tra motori, batterie e gomme, per migliorare le prestazioni delle vetture. La Ferrari ha puntato su questa strategia, investendo risorse per sviluppare nuove componenti. La decisione di apportare modifiche si concentra sulla fase di fabbrica, con l’obiettivo di ottenere vantaggi in vista delle prossime gare. Le squadre monitorano attentamente i progressi dei competitor, in un contesto in cui ogni miglioramento può influenzare l’andamento del campionato.

Guerre stellari. Ma con i motori, le batterie, le gomme e gli aggiornamenti. È la Formula 1, quella che potrebbe essere scritta da Joseph Conrad o Orson Welles, tra spy story e tecnologie che avanzano. Il Mondiale 2026 si gioca anche così, ma la battaglia per gli aggiornamenti non era mai stata così insolita. In questa prima stagione del nuovo ciclo tecnico, un pacchetto ben riuscito può valere due o tre decimi al giro. È così anche secondo il team principal della McLaren, Andrea Stella, che lo ha detto senza nascondersi. I migliori team della F1 sono tutti d’accordo: l’esito della lotta al titolo passerà da lì. La nuova guerra dello sviluppo è però più brutale di un tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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