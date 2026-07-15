Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 15 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi, 15 luglio 2026, alle 20:30, si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono stati ancora comunicati. L’estrazione si è tenuta in una sede dedicata e i risultati saranno disponibili successivamente. Il concorso permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri scelti.