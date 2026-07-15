Espulsi due irregolari Ma serve più personale

Nelle ultime due settimane, le forze dell’ordine hanno espulso due persone irregolari, inviate a un centro di permanenza per il rimpatrio. Entrambe erano già note alle autorità e avevano precedenti di misure di allontanamento dal paese. La notizia arriva in un contesto di richieste di aumento del personale, per gestire meglio le operazioni di controllo e espulsione.

CASTELFIORENTINO "Nelle ultime due settimane, le forze dell’ordine hanno proceduto all’espulsione di due soggetti tramite l’invio a un Cpr. Persone entrambe già note alle cronache locali e già disposti in passato a misure di allontanamento dal territorio nazionale". Lo ha fatto sapere la sindaca Francesca Giannì, nelle scorse ore. "I due soggetti allontanati non sono banalmente stranieri, sono immigrati irregolari, privi di qualsiasi legame con Castello. Sono semplicemente arrivati qui. Dire che sono immigrati irregolari non è una accusa, è un dato di fatto. Tanto quanto essere uomini o avere una certa età. Non è razzismo se lo si tratta come un dato e non come un giudizio di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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