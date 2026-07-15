Sabato scorso a Marina di Ravenna si sono svolte due gare di nuoto: il 34° Trofeo Bisanzio, sulla distanza di cinque chilometri, e il 37° Trofeo Gianni Gambi, sulla distanza di un miglio marino. Entrambe le competizioni hanno attirato numerosi partecipanti e si sono concluse senza incidenti. Le gare si sono svolte in mare e sono state organizzate dall'associazione locale di nuoto.

Sabato scorso a Marina di Ravenna si sono disputati il 34° Trofeo Bisanzio nuota e il 37° Trofeo Gianni Gambi, rispettivamente sulla distanza di cinque chilometri e miglio marino. Organizzata presso lo stabilimento balneare dell’Associazione Marinai d’Italia dalla locale Rinascita Team Romagna, la manifestazioni faceva parte del Campionato italiano di mezzofondo e fondo della Federazione Italiana Nuoto. Tempo sereno e mare calmo con temperatura gradevole sono state le condizioni in cui si è disputata la competizione che ha portato sulla spiaggia ravennate circa 160 atleti suddivisi tra le due distanze, per alcuni dei quali segnata, purtroppo, da un elevata presenza di meduse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Endas superlativa alle due gare a Marina di Ravenna

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