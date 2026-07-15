Una giovane donna di 23 anni è morta improvvisamente mentre correva per le strade di Marsciano. Passanti hanno lanciato l’allarme dopo averla vista accasciarsi a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La vittima era una studentessa universitaria molto attiva nel volontariato locale. La comunità è sotto shock per la morte improvvisa e senza preavviso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Marsciano (Perugia), 15 luglio 2026 – E’ ancora sotto choc la comunità di Marsciano. Eleonora Cruciani, 23 anni, studentessa universitaria, molto attiva nella proloco, conosciuta e apprezzata, è morta improvvisamente, senza alcuna avvisaglia, mentre faceva jogging per le strade della città. Il malore mortale è avvenuto di sera: sarebbero state circa le 21 quando due passanti hanno visto la ragazza a terra e hanno chiamato i numeri di emergenza. L’intervento del 118 è però stato vano. La 23enne ha perso la vita con ogni probabilità per un malore. Impossibile dire se il caldo che in questi giorni attanaglia anche l’Umbria abbia avuto un ruolo. Resta il dolore per i genitori e la sorella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eleonora Cruciani, il malore mortale mentre corre e l’allarme dei passanti. Una giovanissima vita spezzata

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