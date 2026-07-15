Ebola sfiora i 2mila casi a che punto è l’epidemia e la ricerca di uno scudo

Notizia in breve

L’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto quasi 2.000 casi confermati e oltre 700 decessi. I numeri continuano a crescere, mentre l’attenzione internazionale rimane bassa. Le autorità sanitarie stanno cercando di contenere la diffusione, ma la situazione resta critica. La ricerca di un vaccino efficace e di trattamenti specifici prosegue, senza ancora risultati definitivi. La diffusione dell’infezione si mantiene stabile, con nuovi contagi segnalati quotidianamente.