Ebola sfiora i 2mila casi a che punto è l’epidemia e la ricerca di uno scudo
L’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto quasi 2.000 casi confermati e oltre 700 decessi. I numeri continuano a crescere, mentre l’attenzione internazionale rimane bassa. Le autorità sanitarie stanno cercando di contenere la diffusione, ma la situazione resta critica. La ricerca di un vaccino efficace e di trattamenti specifici prosegue, senza ancora risultati definitivi. La diffusione dell’infezione si mantiene stabile, con nuovi contagi segnalati quotidianamente.
I casi di Ebola continuano a salire nella Repubblica Democratica del Congo, nel silenzio del resto del mondo. “Siamo ormai a quasi 2.000 casi confermati e oltre 700 decessi. Ma la ricerca non si ferma: dall’Organizzazione mondiale della sanità arriva la notizia che sono stati arruolati i primi partecipanti a una sperimentazione clinica che testa l’ obeldesivir, farmaco antivirale sperimentale di Gilead Sciences, come profilassi post-esposizione (PEP, per la prevenzione della malattia) per l’epidemia di Ebola Bundibugyo. La sperimentazione di questa sorta di ‘scudo’ contro Ebola si svolge nella provincia di Ituri, epicentro dell’epidemia”, segnala a LaSalute di LaPresse l’epidemiologo Massimo Ciccozzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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