E’ Ugolini il nuovo segretario alla Sanità

Massimo Andrea Ugolini è stato nominato nuovo segretario di Stato alla Sanità. La Democrazia Cristiana ha scelto un profilo che rappresenta continuità ed esperienza per dirigere un settore considerato tra i più delicati e complessi del Paese. La nomina mira a garantire stabilità e competenza in un ambito strategico per la gestione pubblica.

Massimo Andrea Ugolini è il nuovo segretario di Stato alla Sanità. La Democrazia Cristiana sceglie la via della continuità e dell’esperienza per guidare uno dei settori più delicati, complessi e strategici del Paese. La designazione, avvenuta con il consenso unanime di tutti i presenti, è stata decisa durante la seduta della direzione del Pdcs, che si è riunita insieme al gruppo consiliare per definire i temi caldi del prossimo Consiglio grande e generale al via domani. E sarà proprio la nomina ufficiale di Ugolini a rappresentare il primo atto politico dell’aula subito dopo il comma comunicazioni, inaugurando formalmente questa nuova fase amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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