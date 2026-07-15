È morta! In viaggio di nozze l’atroce tragedia Il campione italiano distrutto

Da tvzap.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 30 anni è morta dopo un grave incidente avvenuto il 23 giugno sulla statale 242 del Passo Sella. La vittima, in viaggio di nozze, era stata ricoverata in condizioni critiche e aveva combattuto per settimane prima di spegnersi. La tragedia ha coinvolto anche il suo partner, rimasto ferito. La vicenda ha attirato l’attenzione sul sinistro che ha causato la lunga degenza e, infine, il decesso.

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Si è conclusa con la morte di Laura Viktoria Härtig, 30 anni, la lunga battaglia iniziata dopo il grave incidente avvenuto il 23 giugno sulla statale 242 del Passo Sella. La giovane ciclista tedesca era ricoverata in condizioni estremamente critiche da diciannove giorni. È morta domenica sera in una clinica della Baviera, dove era stata trasferita per proseguire le cure vicino alla propria famiglia. La donna si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La vacanza, programmata tra escursioni e attività all’aria aperta nelle Dolomiti, si è trasformata in una tragedia durante una discesa in bicicletta verso Canazei. Secondo quanto riferito nella prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto in curva, lungo un tratto della strada statale particolarmente frequentato nella stagione estiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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