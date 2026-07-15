È estate per tutti | a Bologna c’è chi non si arrende alla cooling poverty
Il cambiamento climatico non sta soltanto aumentando la frequenza delle ondate di calore. Sta facendo emergere anche una nuova forma di disuguaglianza: la cooling poverty, la povertà da raffrescamento, cioè l'impossibilità economica di mantenere fresca la propria casa durante i periodi di caldo estremo. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), le famiglie con redditi più bassi arrivano a destinare fino all'8% del proprio budget ai consumi per il raffrescamento, mentre milioni di persone rinunciano del tutto a ventilatori e climatizzatori per il peso delle bollette. Il caldo colpisce anche chi dipende da servizi e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Caldo e mense per i poveri. L'Antoniano di Bologna lancia la campagna Estate per tutti; Bologna, il quartiere Pilastro compie 60 anni e la boxe aiuta a tenerlo vivo; 2026 Dove vedere i girasoli a Bologna d'estate; (s)Nodi festival di musiche inconsuete 2026.
Il Resto del Carlino. . È iniziata l’estate del Bologna. I rossoblù sono arrivati a Valles, dove prenderà il via il ritiro agli ordini di Domenico Tedesco. Ad accoglierli una trentina di tifosi, con applausi e cori soprattutto per Riccardo Orsolini, il cui futuro continua facebook
Stiamo affrontando una delle ondate di calore più intense dell’estate, con temperature che potrebbero raggiungere i 43 °C. Questo calore intenso non colpisce tutti allo stesso modo ci spiega il nostro caro amico @andre_grieco x.com
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Isole di calore urbano, a Bologna in estate temperature superficiali fino a 42,7 gradi. Verde e depavimentazioni per avere 4°C in menoMentre è iniziata la terza ondata di calore africano in Emilia-Romagna, nel capoluogo di regione è bollino arancione. Presentato il progetto Mirificus che studia la temperatura fisica della superficie ... ilrestodelcarlino.it