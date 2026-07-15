Il cambiamento climatico non sta soltanto aumentando la frequenza delle ondate di calore. Sta facendo emergere anche una nuova forma di disuguaglianza: la cooling poverty, la povertà da raffrescamento, cioè l'impossibilità economica di mantenere fresca la propria casa durante i periodi di caldo estremo. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), le famiglie con redditi più bassi arrivano a destinare fino all'8% del proprio budget ai consumi per il raffrescamento, mentre milioni di persone rinunciano del tutto a ventilatori e climatizzatori per il peso delle bollette. Il caldo colpisce anche chi dipende da servizi e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - È estate per tutti: a Bologna c’è chi non si arrende alla “cooling poverty”

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