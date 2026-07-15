I Carabinieri hanno trovato droga all’interno di un circolo ricreativo a Grumo Nevano. Durante un controllo, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e arrestato il gestore del locale, un uomo di 30 anni. La perquisizione è avvenuta nel corso di un intervento di routine. La droga è stata recuperata e messa sotto sequestro.

Grumo Nevano, controlli dei Carabinieri in un circolo ricreativo: sequestrata droga e arrestato il gestore. Arrestato il gestore di un circolo ricreativo. I Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano hanno arrestato un 30enne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo gestiva un circolo ricreativo che, secondo le finalità dichiarate, era destinato ad attività sociali e aggregative rivolte ai giovani. A darne notizia il Comando Proviniciale Carabinieri di Napoli. La scoperta durante il controllo. Nel corso di un controllo effettuato all’interno della struttura, i militari hanno rinvenuto nove dosi di hashish e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Droga nel circolo ricreativo, arrestato 30enne a Grumo Nevano

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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