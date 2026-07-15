Digital Noises lancia The Last Lantern Tavern il nuovo canale tra fantasia e leggende

Da spettacolo.periodicodaily.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Digital Noises ha annunciato il lancio di The Last Lantern Tavern, un nuovo canale che mescola elementi di fantasia e leggende. La locanda, invisibile sulle mappe, si trova ai confini del mondo e si illumina con l’ultima lanterna. Vi si recano viaggiatori, mercenari, creature leggendarie e narratori, tutti uniti dal desiderio di condividere storie che non verranno dimenticate. Il canale si propone di raccontare queste narrazioni attraverso contenuti digitali.

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Esiste una locanda che non compare su nessuna mappa. Si dice sorga ai confini del mondo, illuminata soltanto dalla fiamma dell’ultima lanterna. Qui approdano viaggiatori, mercenari, creature leggendarie e cantastorie, accomunati dal desiderio di tramandare storie destinate a non essere dimenticate. Da oggi quella locanda apre le sue porte anche su YouTube. DIGITAL NOISES lancia The Last Lantern Tavern, un nuovo canale dedicato alla musica fantasy e all’immaginario epico. Un progetto editoriale che trasforma ogni composizione in un viaggio narrativo, intrecciando colonne sonore originali, atmosfere cinematografiche e racconti ispirati ai grandi universi della fantasia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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