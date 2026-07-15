Digital Noises lancia The Last Lantern Tavern il nuovo canale tra fantasia e leggende
Digital Noises ha annunciato il lancio di The Last Lantern Tavern, un nuovo canale che mescola elementi di fantasia e leggende. La locanda, invisibile sulle mappe, si trova ai confini del mondo e si illumina con l’ultima lanterna. Vi si recano viaggiatori, mercenari, creature leggendarie e narratori, tutti uniti dal desiderio di condividere storie che non verranno dimenticate. Il canale si propone di raccontare queste narrazioni attraverso contenuti digitali.
Esiste una locanda che non compare su nessuna mappa. Si dice sorga ai confini del mondo, illuminata soltanto dalla fiamma dell’ultima lanterna. Qui approdano viaggiatori, mercenari, creature leggendarie e cantastorie, accomunati dal desiderio di tramandare storie destinate a non essere dimenticate. Da oggi quella locanda apre le sue porte anche su YouTube. DIGITAL NOISES lancia The Last Lantern Tavern, un nuovo canale dedicato alla musica fantasy e all’immaginario epico. Un progetto editoriale che trasforma ogni composizione in un viaggio narrativo, intrecciando colonne sonore originali, atmosfere cinematografiche e racconti ispirati ai grandi universi della fantasia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Lancia Delta Integrale Rally House Club
Notizie e thread social correlati
La Polizia lancia il nuovo canale WhatsApp: informazioni su truffe, violenza di genere, bullismo e altroLa Polizia ha avviato un nuovo canale ufficiale su WhatsApp, chiamato «Prossimità 2.
Leggi anche: Rai lancia Canale Territorio Italiana: dal 1° ottobre sul canale 57 del Digitale terrestre
Argomenti più discussi: DIGITAL NOISES ANNUNCIA The Last Lantern Tavern, il nuovo rifugio della musica fantasy; Nel mondo di Songs For Another Timeline, il nuovo progetto editoriale firmato Digital Noises; Von der Leyen a Kiev: nuove iniziative Ue per l’industria della difesa; Palumbo (Sno): Possiamo utilizzare nuovi farmaci contro l’Alzheimer.
Digital Noises lancia Fake Nostalgia: quando l'intelligenza artificiale riscrive il racconto audiovisivo italialove.tv/2026/07/digita… x.com