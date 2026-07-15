digital noises lancia the last lantern tavern il nuovo canale tra fantasia e leggende

Notizia in breve

Digital Noises ha annunciato il lancio di The Last Lantern Tavern, un nuovo canale che mescola elementi di fantasia e leggende. La locanda, invisibile sulle mappe, si trova ai confini del mondo e si illumina con l’ultima lanterna. Vi si recano viaggiatori, mercenari, creature leggendarie e narratori, tutti uniti dal desiderio di condividere storie che non verranno dimenticate. Il canale si propone di raccontare queste narrazioni attraverso contenuti digitali.