Un utente ha realizzato una mod che rifà completamente il comparto grafico di Demon’s Souls originale, rendendolo giocabile su RPCS3. La modifica permette di rivisitare il gioco con un aspetto visivo aggiornato rispetto alla versione originale, disponibile solo su PlayStation 5. La remaster amatoriale si può scaricare e avviare su emulatori, offrendo un’esperienza visiva diversa rispetto alla versione ufficiale.

Mentre il remake di Bluepoint resta prigioniero di PlayStation 5, il capostipite dei soulslike trova nuova vita grazie a una remaster amatoriale giocabile su RPCS3. Demon’s Souls torna a far parlare di sé su PC grazie a fromsoftserve, che ha pubblicato su Nexus Mods la demo di Demon’s Souls PC Remaster, un overhaul grafico pensato per la versione PlayStation 3 del titolo FromSoftware e giocabile tramite l’emulatore RPCS3. La demo, arrivata a metà luglio 2026, copre per ora soltanto i due livelli tutorial — non moltissimo, se vogliamo essere onesti, ma abbastanza per intuire dove il progetto voglia arrivare. La premessa, del resto, è nota a chiunque abbia inseguito questo gioco negli anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Demon’s Souls su PC: un modder rifà da capo il comparto grafico dell’originale

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